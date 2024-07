Polioviren in Gaza nachgewiesen

Gaza-Stadt. In Abwasserproben im Gazastreifen ist das Poliovirus gefunden worden. Das hätten Untersuchungen des UN-Kinderhilfswerks UNICEF ergeben, wie AFP am Freitag meldete. Der Fund »birgt für Tausende von Menschen das Risiko, an Polio zu erkranken«, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt kommentierte. Das Poliovirus ist hochansteckend und Auslöser der Kinderlähmung. (AFP/dpa/jW)