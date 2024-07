Islamist kann an USA ausgeliefert werden

Paris. Der in Frankreich inhaftierte deutsche Islamist Christian Ganczarski kann nach Absitzen seiner Haftstrafe in Frankreich grundsätzlich an die USA ausgeliefert werden. Die US-Justiz hatte sich wegen dessen Verbindungen zum Al-Qaida-Netzwerk eingeklinkt. Grund für seine Inhaftierung war die Komplizenschaft beim Anschlag auf der tunesischen Insel Djerba im April 2002, bei dem 21 Menschen getötet worden waren. Seine Anwälte argumentierten, Ganczarski drohe in den USA eine lebenslange Haftstrafe ohne Berufungsmöglichkeit. Der Staatsrat entschied nun, dass dieses Risiko angesichts seiner in Frankreich zu verbüßenden Haftstrafe vorerst nicht bestehe. (AFP/jW)