Pakistan: Toter nach Protest gegen Armee

Islamabad. In Pakistan ist bei einem Friedensprotest nach Polizeiangaben ein Mensch von Soldaten erschossen worden. 25 weitere seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der dpa. In der nordwestlichen Stadt Bannu in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa fordern Bewohner ein Ende der Anschläge durch militante Gruppierungen. Die Polizei sprach von Zehntausenden Teilnehmern. Die Demonstranten werfen der Armee demnach vor, die Menschen nicht ausreichend vor extremistischen Gruppierungen zu schützen. (dpa/jW)