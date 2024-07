Vietnam: KP-Chef Trong gestorben

Hanoi. In Vietnam ist der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, im Alter von 80 Jahren gestorben. Nach Angaben der staatlichen Agentur VNA starb Trong am Freitag »nach langer Krankheit«. Erst am Vortag hatte die Partei erklärt, der 80jährige gebe den Posten des KP-Generalsekretärs aus gesundheitlichen Gründen vorläufig ab. An Trongs Stelle übernahm am Donnerstag Präsident To Lam vorübergehend auch den Vorsitz der KP. (AFP/jW)