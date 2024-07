Russland: US-Journalist zu Haft verurteilt

Moskau. Ein Gericht im russischen Jekaterinburg hat Wall Street Journal-Reporter Evan Gershkovich unter dem Vorwurf Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt. Der 32jährige US-Journalist muss die Haft demnach in einer Strafkolonie unter »verschärften Bedingungen« ableisten. Die Staatsanwälte warfen Gershkovich vor, für den US-Geheimdienst CIA zu arbeiten und geheime Informationen über einen Panzerhersteller im Ural gesammelt zu haben. Hochrangige Politiker in der EU, die zum Fall Assange geschwiegen hatten, prangern nun an, dass »Journalismus kein Verbrechen« sein dürfe. (AFP/jW)