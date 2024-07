Paris. Der weltweite Bedarf nach Elektrizität wird mit diesem Jahr um rund vier Prozent gestiegen sein. Das geht aus einer am Freitag von der Internationalen Energieagentur (IEA) mit Sitz in Paris veröffentlichten Prognose hervor. Der starke Anstieg der Nachfrage werde sich auch 2025 mit einem weiteren Wachstum von rund vier Prozent fortsetzen. Für 2023 wird die Zunahme mit 2,5 Prozent angegeben. Ein Faktor sei der Bedarf von Rechenzentren durch das Aufkommen sogenannter künstlicher Intelligenz (KI). Hier gebe es eine große Bandbreite an Unsicherheiten in Bezug auf die genaue Stromnachfrage. Wie die Times of India am Donnerstag berichtete, fiel der Strombedarf der US-Konzerne Google und Microsoft 2023 mit 24 Terawattstunden höher aus als der von mehr als 100 Staaten. Laut IEA trieben auch Hitzewellen den globalen Strombedarf in die Höhe. (dpa/jW)