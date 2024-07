Russland reagiert auf US-Waffen in BRD

Moskau. Russland schließt eine Stationierung weiterer Atomraketen nicht aus und spricht von einer Reaktion auf die unlängst angekündigte Stationierung konventioneller US-Waffen in Deutschland. Vor allem die Verteidigung der russischen Exklave Kaliningrad stehe im Fokus, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur Interfax. Die USA und die Bundesregierung hatten vergangene Woche erklärt, dass die USA ab 2026 weitreichende US-Waffensysteme wie etwa »Tomahawk«-Marschflugkörper und derzeit in Entwicklung befindliche Hyperschallwaffen in Deutschland stationieren wollen. »Ich schließe keinerlei Optionen aus«, betonte Rjabkow auf die Frage nach einer russischen Reaktion. Russland werde aus einer großen Bandbreite von Möglichkeiten die effektivste aussuchen – auch unter Kostengesichtspunkten. (Reuters/jW)