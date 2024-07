»III. Weg«: Verdächtige festgenommen

Berlin. Bei Razzien gegen mutmaßliche Unterstützer der Neonazipartei »Der III. Weg« in Berlin, Brandenburg und Sachsen sind zehn Wohnungen durchsucht und neun Verdächtige vorläufig festgenommen worden. Dies teilte die Polizei Berlin mit. Die Verdächtigen sollen der »Nationalrevolutionären Jugend« (NRJ) angehören, der Jugendorganisation der Partei. Hintergrund ist unter anderem ein Angriff auf Personen am 6. Juli am S-Bahnhof Ostkreuz in Berlin, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Die Tatverdächtigen sollen nach den Polizeimaßnahmen entlassen werden. (dpa/jW)