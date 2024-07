Baath-Partei gewinnt Parlamentswahl in Syrien

Damaskus. Die Partei von Syriens Präsident Baschar Al-Assad hat bei der Parlamentswahl die Mehrheit der Sitze gewonnen. Die Wahlliste mit dem Namen »Nationale Einheit« gewann 194 von 250 Sitzen, davon 178 für die Baath-Partei, wie dpa am Donnerstag aus Kreisen des Wahlausschusses erfuhr. Die verbleibenden Sitze gingen an unabhängige Kandidaten. Nur in den Regionen unter Regierungskontrolle – etwa zwei Drittel des Landes – waren die Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahl war am Montag abgehalten worden. Laut Wahlausschuss hätten von gut 19 Millionen Wahlberechtigten mehr als sieben Millionen ihre Stimme abgegeben. (dpa/jW)