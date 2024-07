EU-Kommission: Von der Leyen wiedergewählt

Strasbourg. Ursula von der Leyen kann für fünf weitere Jahre an der Spitze der EU-Kommission bleiben. Das EU-Parlament wählte die 65jährige am Donnerstag in Strasbourg mit deutlicher Mehrheit wieder. Sie erhielt 56 Prozent der Stimmen, von 719 Abgeordneten votierten 284 gegen sie. Die EU-Kommissionspräsidentin gilt als die wichtigste Position in Brüssel. Von der Leyen sind rund 32.000 Mitarbeiter unterstellt. Grundlage der erneuten Nominierung von Ursula von der Leyen war der Wahlsieg ihrer konservativen EVP-Fraktion bei der EU-Wahl Anfang Juni. Das Mitte-rechts-Bündnis hatte danach mit den europäischen Sozialdemokraten und Liberalen vereinbart, die neu zu vergebenen Spitzenposten unter sich aufzuteilen. Die Einigung sieht auch vor, dass die estnische Regierungschefin Kaja Kallas den Posten der EU-Außenbeauftragten bekommt. (AFP/Reuters/jW)