Ein Feuerball am Himmel hat am helllichten Tag in New York für Aufsehen gesorgt. Bei der Erscheinung habe es sich um einen Meteor gehandelt, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag (Ortszeit) auf Facebook mit – eine Leuchtspur, die entsteht, wenn Gesteinstrümmer aus dem All in die Erdatmosphäre eintreten. Die Auswertung von Augenzeugenberichten lege nahe, dass der Lichtstreif am Vormittag über der Millionenmetropole sichtbar geworden sei und sich dann mit einer Geschwindigkeit von etwa 61.000 Kilometern pro Stunde in Richtung des westlich gelegenen Bundesstaates New Jersey bewegt habe. (dpa/jW)