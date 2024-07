Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hat noch nie einen Podcast gehört. Das geht aus der aktuellen repräsentativen Befragung »ma 2024 Audio II« der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma) hervor, die in Frankfurt am Main veröffentlicht wurde. Demnach haben 43,9 Prozent schon einmal ein Podcastangebot genutzt, ein leichter Zuwachs zur letzten Befragung »ma 2024 Audio I«, die im Frühjahr (41,8 Prozent) veröffentlicht worden war. Ein Podcast ist ein Beitrag zum Hören, der als Audiodatei im Internet zum Herunterladen oder Streamen angeboten wird. Erste Podcasts sind vor etwa 20 Jahren entstanden, seit etwa zehn Jahren sind sie zunehmend populär geworden. Die Empfänglichkeit für das Medium hat offenbar mit dem Alter zu tun: In der Zielgruppe der 14- bis 49jährigen haben 59,8 Prozent schon einmal einen Podcast gehört. (dpa/jW)