Der SWR hält an der Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Kölner Generalmusikdirektor François-Xavier Roth fest. Der französische Dirigent soll wie geplant zum Beginn der Spielzeit 2025/2026 die Leitung des SWR-Symphonieorchesters übernehmen, wie der Sender unter Verweis auf die Ergebnisse einer internen Prüfungskommission mitteilte. Roth war wegen Vorwürfen sexueller Belästigung in die Kritik geraten. Die Prüfung beim SWR habe ergeben, dass es keine Meldungen von Mitarbeitenden gegeben habe, die sich durch das Verhalten von Roth belästigt oder benachteiligt gefühlt hätten, teilte der Südwestrundfunk mit. Die Prüfung habe sich unter anderem auf die Jahre 2011 bis 2016 bezogen, in denen Roth Chefdirigent des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg gewesen sei. Die französische Zeitung Le Canard enchainé hatte über die Vorwürfe berichtet. Roth soll demnach anzügliche SMS-Nachrichten an Musikerinnen und Musiker verschickt haben. (dpa/jW)