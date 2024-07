BRD will Lithium aus Serbien

Berlin. Nachdem die serbische Regierung den Lithiumabbau im Westen des Landes genehmigt hat, reist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Belgrad. Am Freitag wolle der Kanzler mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić eine »strategische Partnerschaft zu nachhaltigen Rohstoffen, Batteriewertschöpfungsketten und Elektrofahrzeugen« vereinbaren, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch mitteilte. Im westserbischen Jadar-Tal befindet sich wohl eines der größten Lithiumvorkommen in Europa. (dpa/jW)