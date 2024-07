USA: Gericht setzt Hinrichtung aus

Washington. In den USA hat der Oberste Gerichtshof die Hinrichtung eines zum Tode Verurteilten in letzter Minute gestoppt. Der Supreme Court ordnete am Dienstag (Ortszeit) an, die Hinrichtung des 47jährigen Ruben Gutierrez im Bundesstaat Texas auszusetzen. Gutierrez hatte wegen eines Raubmordes im Jahr 1998 die Höchststrafe erhalten. Seit mehr als zehn Jahren fordert er, DNA-Proben vom Tatort auszuwerten, um seine Unschuld zu beweisen. (AFP/jW)