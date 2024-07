Kinderrechte zunehmend in Konflikten verletzt

London. Mit der Zunahme bewaffneter Konflikte nehmen auch schwere Verstöße gegen Kinderrechte weltweit zu. Die Organisation Kids Rights erklärte am Mittwoch, seit dem vergangenen Jahr habe die Zahl der schweren Kinderrechtsverstöße in bewaffneten Konflikten wie den Kriegen im Gazastreifen, im Sudan und in der Ukraine um 21 Prozent zugenommen. Zu den Verstößen zählen demnach das Töten und Verstümmeln von Kindern sowie die Rekrutierung und der Einsatz von Kindersoldaten, Entführungen und die Verweigerung humanitärer Hilfe. (AFP/jW)