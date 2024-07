IS bekennt sich zu Anschlag in Oman

Muskat. Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) hat sich zu einem Anschlag auf eine Moschee im Golfstaat Oman bekannt. Das meldete AFP unter Berufung auf ein Internetmedium des IS am späten Dienstag abend. Bei dem Anschlag in der Hauptstadt Muskat vom Montag, der Schiiten gegolten habe, die das Fest Aschura feierten, waren sechs Menschen einschließlich der Angreifer getötet und 28 weitere verletzt worden. Anschläge dieser Art sind im Sultanat Oman, das regelmäßig als Vermittler in regionalen Konflikten auftritt, selten. (AFP/jW)