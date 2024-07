Singles oft bei Schuldnerberatungen

Wiesbaden. Alleinlebende Menschen suchen häufiger Hilfe bei Schuldnerberatungen als andere Bevölkerungsgruppen. Mehr als jede zweite ratsuchende Person (51 Prozent) im vergangenen Jahr lebte allein in einem Haushalt, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Nach der jüngsten Zensuserhebung beträgt der Anteil der Singlehaushalte in Deutschland aber nur 43,4 Prozent. Im Schnitt waren die Singles mit 29.738 Euro etwas geringer verschuldet als die Gesamtheit der Beratenen mit 31.749 Euro. (dpa/jW)