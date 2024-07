Zahlreiche Schulen in Gaza angegriffen

Gaza. Nach Angaben lokaler Behörden sind am Mittwoch bei erneuten israelischen Angriffen auf Gaza neun Palästinenser in der Stadt Al-Sawaida im Zentrum des Küstenstreifens getötet worden. Weitere neun Menschen kamen demnach bei einem israelischen Angriff auf den Eingang einer Schule des UN-Palästina-Hilfswerks UNRWA in der Stadt Gaza ums Leben, wie Mitarbeiter des Ahli-Krankenhauses in der Stadt sagten. Laut UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini wurden in den vergangenen zehn Tagen mindestens acht Schulen in Gaza getroffen, darunter sechs, die von der UNRWA betrieben worden seien. (dpa/jW)