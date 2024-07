China unterbricht Atomgespräche mit USA

Beijing. China hat beschlossen, Verhandlungen mit den USA über die Kontrolle und Nichtverbreitung von Atomwaffen auszusetzen. Das erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, am Mittwoch in Beijing. Grund dafür seien fortgesetzte US-Waffenverkäufe an Taiwan. Zudem hätten die USA »eine Reihe negativer Maßnahmen ergriffen, die Chinas Kerninteressen ernsthaft schaden und das politische gegenseitige Vertrauen untergraben«. Beijing sei bereit, mit den USA »in Fragen der internationalen Rüstungskontrolle auf der Grundlage gegenseitigen Respekts zu kommunizieren«, sagte Lin weiter. Doch die USA müssten »Chinas Kerninteressen respektieren und die notwendigen Bedingungen für einen Dialog schaffen«, mahnte er. Washington und Beijing hatten im November begonnen, Gespräche über Rüstungskontrollen zu führen. (AFP/jW)