London. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) seinen Rücktritt erklärt. »Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu trainieren. Es hat mir alles bedeutet, und ich habe mein Bestes gegeben«, sagte Southgate in einer Mitteilung des englischen Fußballverbands. Southgates Vertrag lief noch bis zum Ende des Jahres, aber während der EM wurde Kritik an ihm laut. Der englische Fußballverband hatte vor dem Spiel gegen Spanien und unabhängig vom Ausgang des Finales signalisiert, mit dem früheren Verteidiger bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada weiterarbeiten zu wollen. (dpa/jW)