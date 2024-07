Bastei Lübbe steigert Umsatz und Gewinn

Köln. Die Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG hat im Geschäftsjahr 2023/2024, das im März endete, mehr Umsatz und Gewinn als erwartet erzielt. Der Umsatz stieg um 10,3 Prozent auf 110,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Köln mitteilte. Der Gewinn wurde fast verdoppelt und lag bei 14 Millionen Euro. Vor allem Verlagsmarken, bei denen Bastei Lübbe eine starke Präsenz in sozialen Medien aufbaut und der vorwiegend weiblichen Leserschaft die Möglichkeit zur Interaktion gibt, zogen an: »Community-Imprints« wie Lyx machen schon gut ein Drittel des Umsatzes aus. (dpa/jW)