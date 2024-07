Zweite Offerte für Zugbauer Talgo

Madrid. Der spanische Zughersteller Talgo hat nach dem Übernahmeangebot aus Ungarn eines aus Tschechien erhalten. Der tschechische Zugbauer Škoda, der nur den Namen mit der VW-Tochter gemeinsam hat, habe einen »Unternehmenszusammenschluss und eine industrielle Fusion« angeboten, teilte Talgo am Dienstag mit. Unklar sei, ob die Offerte die von Ganz-MÁVAG am 7. März angebotenen 619 Millionen Euro in bar übersteigt. Die spanische Regierung will den Deal sorgfältig prüfen, da sie Talgo als strategischen Vermögenswert ansieht. (Reuters/jW)