Syrien: Assad bereit zu Treffen mit Erdoğan

Damaskus. Nach der türkischen Ankündigung über das Ende des Militäreinsatzes in Syrien hat sich der syrische Präsident Baschar Al-Assad offen für ein Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan gezeigt. Falls ein solches Treffen »zu Ergebnissen führt« und den Interessen seines Landes diene, dann »werde ich es tun«, sagte Assad am Montag zu Journalisten in Damaskus. Erdoğan hatte sich Anfang Juli offen für eine Wiederannäherung an Damaskus gezeigt und eine Einladung in die Türkei ins Spiel gebracht. Die Türkei hatte ihre Beziehungen zum Nachbarland nach Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 abgebrochen. (AFP/jW)