Südkorea: »Nuklear basierte« Allianz mit USA

Seoul. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol erklärte am Dienstag, dass Südkoreas Bündnis mit den USA nach der Unterzeichnung gemeinsamer Richtlinien zur nuklearen Abschreckung auf dem NATO-Gipfel in Washington zu einem »nuklear basierten« Bündnis geworden sei. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, sagte Yoon auf einer Kabinettssitzung, »die USA werden ihren nuklearen Mitteln auf der Koreanischen Halbinsel sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten eine besondere Aufgabe zuweisen«. Auch die Zusammenarbeit mit den indopazifischen Partnern Japan, Australien und Neuseeland sei von Bedeutung, da sie sich gegen die militärische Kooperation Nordkoreas mit Russland aussprechen und den Weg für eine »Institutionalisierung« der Zusammenarbeit mit der NATO geebnet hätten. (jW)