Soldat bei Messerattacke in Paris verletzt

Paris. Knapp zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele ist am Montag abend im Pariser Ostbahnhof ein Soldat bei einer Messerattacke verletzt worden. Der zu einer Patrouille der Antiterroreinheit »Sentinelle« gehörende Soldat habe einen Messerstich erlitten, sei aber nicht in Lebensgefahr, so Innenminister Gérald Darmanin. Der Angreifer wurde festgenommen. Der aus der Republik Kongo stammende mutmaßliche Täter habe den Soldaten attackiert, um sich für den Einsatz französischer Soldaten in seinem Herkunftsland zu rächen, wie BFM TV und die Zeitung Le Parisien unter Verweis auf die Polizei berichteten. (dpa/jW)