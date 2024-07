Ukraine: Notabschaltung der Stromversorgung

Kiew. Der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrenergo hat mitten in einer Hitzewelle mit Rekordtemperaturen und nach Ausfällen von Energieanlagen mit der Notabschaltung in sieben Regionen begonnen. Wie Reuters am Dienstag berichtete, seien Charkiw, Sumy, Poltawa, Saporischschja, Donezk, Dnipropetrowsk und Kirowohrad betroffen. Seit dem Frühjahr haben die russischen Streitkräfte ihre Raketen- und Drohnenangriffe auf den Energiesektor in der Ukraine verstärkt. In vielen Regionen führte das zu Stromausfällen, die Ukraine musste in großem Umfang Strom aus der Europäischen Union importieren. (Reuters/jW)