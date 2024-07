EU-Parlament: Metsola als Präsidentin wiedergewählt

Strasbourg. Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben die Christdemokratin Roberta Metsola wieder zu ihrer Präsidentin gewählt. Die 45jährige Politikerin aus Malta bekam am Dienstag im ersten Wahlgang in Strasbourg eine ausreichende Mehrheit für weitere zweieinhalb Jahre im Amt. Sie gehört im Parlament dem Mitte-rechts-Bündnis EVP an, das die EU-Wahlen im Juni gewonnen hatte. Aus Deutschland gehören ihm die Parteien CDU und CSU an. Metsola bekam 562 von 623 gültigen Stimmen. Ihre Gegenkandidatin, die Spanierin Irene Montero von Podemos, konnte lediglich 61 Abgeordnete von sich überzeugen. Die Präsidentin des EU-Parlaments leitet alle Tätigkeiten des Plenums, wahrt während der Sitzungen die Ordnung, erteilt Rednern das Wort und unterzeichnet Gesetze. Zudem vertritt sie das Parlament nach außen und bei den anderen EU-Organen. (dpa/jW)