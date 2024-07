Ältester Termitenhügel der Welt entdeckt

Stellenbosch. Biologen haben in Südafrika die ältesten bewohnten Termitenhügel der Welt entdeckt, wie sie in der Zeitschrift Science of the Total Environment berichten. Die Bauten bieten ihren Bewohnern – Termiten der Spezies Microhodotermes viator – bereits seit 34.000 Jahren ein Zuhause, wie Datierungen ergaben. Die Hügel haben damit sogar die letzte Eiszeit überlebt. Entdeckt haben die Forscher von der Stellenbosch University die Termitenstadt am Buffels River. (jW)