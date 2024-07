Peru: Fujimori will kandidieren

Lima. Perus Expräsident Alberto Fujimori will erneut für das Amt kandidieren. Das teilte seine Tochter, die rechte Politikerin Keiko Fujimori, am Sonntag (Ortszeit) mit. Die Präsidentschaftswahl ist für 2026 geplant. Der japanischstämmige Fujimori hatte Peru von 1990 bis 2000 in zwei Amtszeiten regiert. Nach einem rechten Putsch in Peru war er im Dezember frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er seit 2009 eine Strafe wegen Verbrechen gegen die Menschheit abgesessen hatte. Fujimori war unter anderem wegen Massakern gegen die Guerillaorganisation »Leuchtender Pfad« verurteilt worden. (AFP/jW)