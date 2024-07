Berlin: Keine Kampfflugzeuge für Kiew

Berlin. Die Bundesregierung hat der Forderung von CDU-Chef Friedrich Merz nach einer Lieferung deutscher Kampfflugzeuge an die Ukraine eine Absage erteilt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies dazu am Montag in Berlin auf die schon bestehende Initiative einiger Staaten zur Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen, die noch diesem Sommer im Einsatz sein könnten. »Es macht keinen Sinn, verschiedenste Typen von Kampfflugzeugen der Ukraine zu übergeben, unabhängig von der Frage, wer überhaupt in der Lage wäre, solche Flugzeuge zu liefern«, sagte Hebestreit. Der Vorschlag von Merz sei »nicht neu«, und die Bundeswehr verfüge nicht über F-16. (dpa/jW0)