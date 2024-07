Blackrock auf Rekordkurs

New York. Die Anlagen des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock sind im zweiten Quartal auf einen Rekordwert gestiegen. Die Anlagen hätten einen Wert von 10,65 Billionen US-Dollar (rund 9,8 Billionen Euro) erreicht, teilte Blackrock am Montag mit. Dies sei unter anderem einer hohen Nachfrage bei den ETFs des Unternehmens zu verdanken. Zudem sei die Kundenzahl weiter gestiegen. Der Erlös sei im Quartal um acht Prozent auf 4,81 Milliarden US-Dollar gestiegen. Blackrock ist auch an vielen deutschen Unternehmen beteiligt. (Reuters/jW)