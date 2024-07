Nach Labour-Sieg: Kreml »nicht optimistisch« mit Blick auf Beziehungen

AP Photo/Thomas Krych Das Personal wechselt, die Linie bleibt die alte? Der zukünftige britische Außenminister David Lammy am Freitag in London

Moskau. Die russische Regierung erwartet nach dem Wahlsieg der Labour-Partei in Großbritannien keine Veränderungen in den schlechten Beziehungen zwischen Moskau und London. Der Kreml sei »überhaupt nicht optimistisch«, sagte dessen Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. »Soweit wir das an ihren bisherigen Äußerungen sehen, neigen sie nicht zu irgendeiner Flexibilität oder Kreativität, um die bilateralen russisch-britischen Beziehungen zu normalisieren«, sagte Peskow. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern waren schon vor Beginn des Ukraine-Krieges auf einem Tiefpunkt. (AFP/jW)