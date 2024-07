Vox tritt neuer rechter Fraktion mit Fidesz und FPÖ bei

Luis Soto/ZUMA Press Wire/dpa Vox-Chef Santiago Abascal (Madrid, 9.6.2024)

Madrid. Die spanische Partei Vox will sich im EU-Parlament der neuen geplanten Rechtsaußen-Fraktion »Patrioten für Europa« anschließen. Das teilte die Partei in Madrid und Brüssel mit. Mit dem Anschluss an das Bündnis aus der ungarischen Fidesz-Partei, der österreichischen FPÖ und der tschechischen ANO wolle man in der neuen Legislaturperiode »dem Konsens von Konservativen und Sozialisten entgegentreten, der Europa in den letzten Jahren so viel Schaden zugefügt hat«, hieß es. Bisher hatte Vox im Europaparlament der Fraktion Europäische Konservative und Reformer (EKR) mit der italienischen Regierungspartei Fratelli d'Italia angehört. Dazu hieß es nun, die italienische Ministerpräsidentin Meloni werde »weiterhin eine Partnerin, Freundin und Verbündete von Vox sein«. Man habe »eine sehr enge Beziehung« zu Melonis Partei Fratelli d'Italia und zum Beispiel auch zur polnischen PiS, betonte Vox-Chef Santiago Abascal im Interview mit der Zeitung La Gaceta. Bei der Wahl im Juni war Vox in Spanien mit rund 9,5 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz gelandet. Damit errang die Partei sechs Sitze im Europaparlament, zwei mehr als bisher. (dpa/jW)