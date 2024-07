Sudan: Kriegsparteien verhandeln in Genf

Genf. Delegationen der sudanesischen Kriegsparteien befinden sich zur Zeit in Genf, um unter UN-Vermittlung über eine Verbesserung der humanitären Lage in dem nordostafrikanischen Land zu verhandeln. Das berichtete die algerische Tageszeitung El Watan in ihrer Wochenendausgabe. Demnach seien die Vertreter der sich gegenüberstehenden Generäle Abd Al-Fattah Al-Burhan und Mohammed Daglo am Donnerstag in Genf eingetroffen, zur Eröffnung der Gespräche am Freitag seien aber nur Mittelspersonen einer Seite erschienen. UN-Sondergesandter zum Sudan und Leiter der Gespräche ist der algerische Diplomat Ramtane Lamamra. (jW)