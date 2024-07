Türkei: Einsätze in Irak und Syrien enden

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Sonnabend ein baldiges Ende der Militäreinsätze im Irak und in Nordsyrien gegen kurdische Milizen in Aussicht gestellt. Ankara sei kurz davor, die Ziele seiner dortigen Operationen zu erreichen, sagte der Staatschef vor Absolventen einer Militärakademie in Istanbul. Unterdessen zog die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien laut ANF eine beunruhigende Bilanz der türkischen Aktivitäten in Nordsyrien. Demnach wurden allein seit Anfang Juli in den dortigen türkisch besetzten Gebieten »mindestens 50 Menschen« entführt, darunter Journalisten und Kinder. (dpa/jW)