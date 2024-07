Rotes Meer: EU-Fregatte schießt Drohne ab

Aden. Die Fregatte »Psara« des Marineeinsatzes der EU im Roten Meer hat am Sonntag eine Drohne im Golf von Aden abgefangen. Das teilte die Leitung des Einsatzes mit. Die EU beteiligt sich neben den USA und anderen Staaten am Schutz der Handelsschiffahrt in der Region. Frachter und Tanker werden immer wieder von den weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah (»Huthis«) angegriffen, die auf diese Weise ein sofortiges Ende des Gazakriegs durchsetzen wollen. (Reuters/jW)