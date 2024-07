Entspannung zwischen Belarus und Ukraine

Kiew. Überraschende Entspannung an der Grenze zwischen der Ukraine und Russlands Verbündetem Belarus: Nach einem steten Truppenaufbau auf beiden Seiten der Grenze gab der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Sonnabend bei einem Truppenbesuch Entwarnung und erklärte die Konfrontation für beendet. Wegen angeblicher Truppenansammlungen auf der ukrainischen Seite und wegen angeblicher Provokationen hatte Lukaschenko jüngst die Grenzeinheiten verstärkt. »Jetzt haben wir keine Komplikationen mit den Ukrainern, und ich hoffe, dass es auch keine mehr geben wird«, wurde er von der Agentur Belta zitiert. Zugleich kündigte Lukaschenko den Abzug der Einheiten an, die in den vergangenen Wochen an die ukrainisch-belarussische Grenze verlegt worden waren. (dpa/jW)