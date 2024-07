Grausige Leichenfunde in Kenia

Nairobi. Nach dem grausigen Fund von mindestens sechs verstümmelten Frauenleichen auf einer Müllhalde in Kenias Hauptstadt Nairobi am Freitag haben die Ermittler weitere Leichenteile entdeckt. Am Sonnabend seien drei Müllsäcke mit abgetrennten Körperteilen gefunden worden, teilte die Kriminalpolizei mit. Es könne sich um die Leichen von mindestens zwei Frauen handeln. Es werde in verschiedene Richtungen ermittelt, dies umfasse unter anderm »mögliche Aktivitäten von Sekten und Serienmorde«. Auch eine mögliche Verwicklung der Polizei wird untersucht. (AFP/jW)