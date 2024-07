Ein Toter nach Angriff Israels auf Syrien

Damaskus. Bei israelischen Angriffen in Syrien ist am Sonntag morgen ein syrischer Soldat getötet worden, drei weitere wurden verletzt, wie dpa unter Berufung auf SANA berichtete. Demnach hätten die auf den von Israel besetzten Golanhöhen gestarteten Angriffe mehrere Armeestellungen im Süden des Landes sowie ein Wohnhaus im Stadtviertel Kafr Susa in Damaskus zum Ziel gehabt. Der syrischen Luftabwehr sei es trotz der Vielzahl der Angriffe gelungen, »eine beträchtliche Anzahl« der gegnerischen Raketen abzufangen. Arabische Medien hatten zunächst berichtet, dass bei dem Angriff auch der Anführer des Palästinensischen Islamischen Dschihads in Syrien getötet worden sei. (AFP/dpa/jW)