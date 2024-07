Gericht in Pakistan kippt Urteil gegen Khan

Islamabad. Ein Gericht in Pakistan hat ein Urteil wegen illegaler Heirat gegen Exregierungschef Imran Khan gekippt. Der Berufung Khans und seiner Frau Bushra Bibi gegen die Verurteilung sei stattgegeben worden, verkündete das Gericht in Islamabad am Sonnabend. Der frühere Premier bleibt jedoch trotzdem inhaftiert, da er bereits wegen zwei anderer Vorwürfe wieder festgenommen wurde. Nur Tage vor der Wahl in Pakistan im Februar war Khan in drei Rechtsfällen verurteilt worden. Seine Anhänger sind überzeugt, dass so eine Rückkehr Khans ins höchste Staatsamt verhindert werden sollte. (AFP/jW)