Russland setzt Vormarsch im Donbass fort

Moskau. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben ein weiteres Dorf im Südosten der Ukraine eingenommen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag in seinem täglichen Lagebericht mitteilte, wurde die Ortschaft Uroschainje in der Region Donezk von »Einheiten der Truppe Wostok« eingenommen. Das Dorf gehörte zu den wenigen Ortschaften, die von der ukrainischen Armee bei ihrer Gegenoffensive im Jahr 2023 zurückerobert worden waren. Seit dem Scheitern der Gegenoffensive haben die russischen Streitkräfte vor allem im Osten der Ukraine Fortschritte erzielt und Gebiete dazugewonnen. Kiews Truppen leiden indes unter einem Mangel an Munition und Personal. Am Sonnabend hatte die Ukraine in der angrenzenden russischen Region Rostow mittels einer Drohne ein Öllager in Brand gesetzt. Verletzt wurde nach russischen Angaben niemand. (AFP/jW)