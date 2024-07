Lufthansa korrigiert Gewinnerwartung

Frankfurt am Main. Der Lufthansa-Konzern hat seine Gewinnerwartungen für dieses Jahr von 2,2 auf 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro nach unten korrigiert, wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß. Im zweiten Quartal lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen bei 686 Millionen Euro – im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,1 Milliarden Euro. Begründet wurde die Flaute mit einem »Rückgang der Durchschnittserlöse in allen Verkehrsgebieten«. (dpa/jW)