UNO verurteilt Sanktionen gegen Syrien

Beirut. Die gegen Syrien verhängten Sanktionen haben schwere Auswirkungen auf das Leben der einfachen Menschen im Land, so ein am Freitag veröffentlichter Bericht der Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Westasien (ESCWA). Dies berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag. Laut dem UN-Bericht sprachen sich 66 Prozent der Befragten in Syrien gegen die Sanktionen aus und betonten deren negative Auswirkungen auf das tägliche Leben. Dina Melhem, Leiterin des Projekts »Nationale Agenda für die Zukunft Syriens«, betonte, dass »einseitige Zwangsmaßnahmen oft ihre Ziele verfehlen, während die allgemeine Bevölkerung unverhältnismäßig stark betroffen ist«. (jW)