Nach Starkregen in Berlin ist im Magazin der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) Wasser eingedrungen. In Instagram-Beiträgen der Bibliothek vom Donnerstag ist zu sehen, wie Beschäftigte eine Kette bilden und das Wasser mit Eimern aus dem Gebäude befördern. Laut ZLB-Betriebsdirektor Jonas Fansa sind Hunderttausende teils alte Bücher akut gefährdet. Auch der absehbare Anstieg der Luftfeuchtigkeit mache Sorgen, da er Schimmelbildung begünstigt. Wie der RBB berichtete, war im Magazin der Bibliotheksräume in Berlin-Mitte ein Regenwasserrohr geplatzt. (dpa/jW)