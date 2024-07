Arbeitskosten bei 41,90 Euro pro Stunde

Düsseldorf. Die Arbeitskosten je Arbeitsstunde in der Privatwirtschaft in Deutschland lagen 2023 bei 41,90 Euro. Das war ein Anstieg um 5,0 Prozent verglichen mit dem Vorjahr und im langjährigen Vergleich ein »relativ hoher Wert«, wie das Institut für Makro­ökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag mitteilte. In der EU legten die Arbeitskosten demnach im Schnitt um 5,6 Prozent zu, im Euro-Raum um 5,1 Prozent. Zu den Arbeitskosten zählen neben dem Bruttolohn die Unternehmensanteile an den Sozialbeiträgen, Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung sowie als Arbeitskosten geltende Steuern.

Die Lohnstückkosten stiegen mit 6,6 Prozent stärker als im Euro-Raum (6,1 Prozent). Grund dafür war laut IMK neben der Inflation die schwache Entwicklung in der Produktion. Lohnstückkosten setzen die Arbeitskosten ins Verhältnis zum Produktivitätsfortschritt. (AFP/jW)