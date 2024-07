Österreich: Ministerin will kein russisches Gas mehr

Wien. Die österreichische Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) drängt weiter auf einen Ausstieg aus dem langfristigen Gasliefervertrag mit Russland. Gewessler sagte am Dienstag in Wien, einzelne Mitglieder einer neuen »Gasunabhängigkeitskommission« erhielten Einblick in den entsprechenden Vertrag zwischen dem Energiekonzern OMV und der russischen Gasprom. Österreich bezieht derzeit mehr als 90 Prozent seiner Gasimporte aus Russland, die Lieferverträge laufen regulär bis zum Jahr 2040. Ergebnisse der Kommission sollen im Herbst vorliegen. (dpa/jW)