Aktiensturz: Delivery Hero mit hoher EU-Strafe

Berlin. Den Essenlieferdienst Delivery Hero werden potentielle Verstöße gegen das EU-Kartellrecht voraussichtlich deutlich mehr Geld kosten als bisher gedacht. Die entsprechende Buße könnte bei mehr als 400 Millionen Euro liegen, teilte das Berliner Unternehmen am Sonntag abend mit. Bisher hatte Delivery Hero für den Konflikt nur 186 Millionen Euro zurückgelegt. Der Kurs der Delivery-Hero-Aktie stürzte daraufhin am Montag zu Handelsbeginn an der Börse ab. Das Papier des im MDax notierten Unternehmens brach zeitweise um mehr als 17 Prozent ein auf etwas über 17 Euro. (dpa/jW)