Sachsen-Anhalt: Mehr Mandate als Kandidaten

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt können nach der Kommunalwahl 162 von insgesamt rund 4.400 Sitzen in kommunalen Vertretungen nicht besetzt werden. Das teilte die Landeswahlleiterin am Montag auf Anfrage mit. Allein der AfD stehen 120 Mandate zu, die sie nicht besetzen kann. Bei Einzelbewerbern und Wählergemeinschaften seien es jeweils 17 unbesetzte Sitze, bei der CDU sechs, bei SPD und FDP jeweils ein Sitz. Die AfD hatte bei der Wahl im Juni deutlich an Stimmen gewonnen und lag mit 28,1 Prozent landesweit auf dem ersten Platz. (dpa/jW)