Austausch über bilaterale Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn

Wien. Der österreichische Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka empfing am Mittwoch laut Pressedienst der Parlamentsdirektion den neuen Präsidenten der Republik Ungarn, Tamás Sulyok, im Parlament. Dieser hält sich aktuell in Österreich zum zweiten Staatsbesuch seiner Amtszeit auf. Die beiden Gesprächspartner thematisierten die bilateralen Beziehungen, die soeben gestartete ungarische Ratspräsidentschaft und den Ukrainekrieg.

Rund 100.000 Ungarinnen und Ungarn würden in Österreich leben und die ungarische Volksgruppe sei ein integraler Teil der österreichischen Gesellschaft, betonte Sobotka. Es gebe ein breites Spektrum an wichtigen Kooperationen zwischen Ungarn und Österreich, waren sich Sobotka und Sulyok einig. Die beiden Länder seien auf wirtschaftlicher und parlamentarischer Ebene eng verbunden. Sobotka begrüßte die dieswöchige Reise von Ministerpräsident Viktor Orbán in die Ukraine. (jW)